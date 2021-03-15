Коронавирус в Крыму, последние новости на 15 марта: 57 новых случаев заражения

Из общего количества заболевших 43 выявлены при обращении за медицинской помощью
Фото: Архив "КП"
На территории полуострова, по данным регионального Минздрава, на амбулаторном лечении по коронавирусу находятся 1238 человек, на стационарном - 1300.
С начала периода пандемии Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю выявлено 36676 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением - 33570.
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Данные минздрава РК
В Крыму за истекшие сутки зарегистрировали 57 случаев коронавируса, из них двое пациентов переносят болезнь без симптомов, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
- Из общего количества заболевших 43 выявлены при обращении за медицинской помощью, 13 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа, - отметил Аксенов.
Также на коронавирусную инфекцию в крымских лабораториях обследовано 2137 человек. Количество выздоровевших за последние сутки составляет 6 человек, выздоровевших за весь период - 33 570 человек.
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Информация уточняется.
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