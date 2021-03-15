Первый фирменный магазин винодельни «Золотая Балка» открылся в Санкт-Петербурге

Основной узнаваемый элемент интерьера всех Бутиков крымских вин - большая карта Крыма с указанием местных виноделен.

Крымская винодельня «Золотая Балка» активно тиражирует свои фирменные магазины, развивая программу франшизы в столице и в регионах. В минувшие выходные долгожданный Бутик Крымских вин «Золотая Балка» появился в Санкт-Петербурге на Московском проспекте, д. 172.

Первый Бутик Крымских вин «Золотая Балка» открылся в 2016 году в Крыму. В 2018 году винодельня презентовала первый магазин в Москве, на Люсиновской улице. Концепция фирменных магазинов компании основана на уникальном ассортименте лучших вин от ведущих крымских производителей и эксклюзивных позиций от виноделов-гаражистов. В конце прошлого года компания открыла два магазина нового формата, объединяющих в одной концепции винный бутик и винный бар, где можно продегустировать любое вино.

В настоящий момент в Бутиках Крымских вин «Золотая Балка» представлены: более 800 позиций вин и крепких напитков, 26 крымских виноделен, 12 основных виноделен Краснодарского края.

Основной узнаваемый элемент интерьера всех Бутиков крымских вин - большая карта Крыма с указанием местных виноделен. Это своего рода визуальная «винная дорога Крыма», выполненная в каждом магазине в собственном неповторимом стиле. На сегодняшний день открыто 3 фирменных магазина в Москве, 8 в Крыму.

Бутики Крымских вин «Золотая Балка» представляют готовую модель бизнеса, который стабильно приносил прибыль даже в кризис, в разгар пандемии.

- Мы не собираемся останавливаться на достигнутом, - говорит совладельца винодельни Снежанна Георгиева. - Мы видим растущий интерес к качественным российским винам. Мы хотим, чтобы в каждом из городов были точки, в которых покупатель мог познакомиться со всем спектром наших вин. «Золотая Балка» планирует экспансию своих фирменных магазинов в регионы. В настоящий момент заключены договоры на открытие магазинов в таких городах как Орел, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Владивосток. Ведем переговоры по запуску франчайзи в Сочи, Нижнем Новгороде, Воронеже и других городах России.

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