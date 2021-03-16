Коронавирус в Крыму, последние новости на 16 марта: Еще 54 новых случая

Коронавирус отступает. Фото: Архив "КП"

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, амбулаторное лечение от коронавируса проходят 1 тысяча 219 человек, стационарное – 1 тысяча 307.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 36 тысяч 730 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением – 33 тысячи 646.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Минздрава РК.

За 15 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 54 случая коронавирусной инфекции, в том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 37 выявлены при обращении за медицинской помощью, 15 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завозные из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 545 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 76 человек, выздоровевших за весь период – 33 646 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе за минувшие сутки зарегистрировано 34 новых случая COVID-19,.

Как сообщили в правительстве города, скончались двое инфицированных. 42 человека выписаны с выздоровлением.

Всего с начала пандемии ковид был подтвержден у 12 тысяч 675 человек в Севастополе.

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