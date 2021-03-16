Глава Крыма не будет увольнять министра культуры за нецензурную брань

Министр культуры Крыма попала в сюжет "Вечернего Урганта". Фото: Минкульт РК

Глава Крыма Сергей Аксенов не будет увольнять или каким-либо образом наказывать министра культуры РК Арину Новосельскую, которая 11 марта употребила нецензурное выражение на совещании.

Аксенов посоветовал министру внимательнее смотреть за техникой, отвечая на вопрос журналистов о возможном увольнении Новосельской. Глава РК подчеркнул, что чиновница выругалась именно из-за неработающего микрофона, а не в чей-то адрес.

- Плохо, что министр культуры такие слова знает. Но за случайные вещи не считаю нужным наказывать, - заявил глава региона.

Напомним, конфуз случился во время трансляции в прямом эфире совещания о ходе реализации инфраструктурных проектов в Крыму. Чиновница грубо выругалась прямо в момент, когда ей включили микрофон.

- ...твою мать, поставили, как обезьяне, - донеслось из динамиков возмущение Арины Новосельской.

Сергей Аксенов призвал Арину Вадимовну «успокоиться», в ответ министр культуры принесла свои извинения и разъяснила, что нецензурная брань была сказана в адрес компьютерной техники. Тем не менее глава Крыма попросил провести служебное расследование.

Этот инцидент быстро распространился не только в соцсетях, но и попал в программу «Вечерний Ургант». Выражение «поставили, как обезьяне», которым чиновница сопроводила свое возмещение, ведущий интерпретировал бананом в чашке.

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