Политолог: Смена Западных элит не поможет признанию Крыма частью РФ

Европейские страны ввели санкции в 2014 году, когда Крым стал российским регионом Фото: Архив "КП"

Западные страны не признают Крым российским регионом, а смена политических элит не может происходить одновременно. Такое мнение КП-Крым выразил политолог Денис Батурин.

Ранее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт заявил, что западные страны могут признать полуостров как часть России, только после смены политических элит. Кроме того, сделав такой шаг, Запад одновременно откажется от планов расширения НАТО на восток.

Также депутат отметил, что референдум 16 марта 2014 года проводился в соответствии с нормами международного права, поэтому называть Крым «оккупированной территорией» - это политическая спекуляция.

- Если на Западе и будет происходить смена элит, то не тотальная. Кроме того, одновременно - и в Германии, и во Франции и в США - этого произойти не может. Скорее всего, речь будет идти об определенных шагах. Однако Крым так и останется непризнанным, потому что это принципиальный вопрос для европейских стран, - отмечает политолог.

Батурин подчеркнул, что признание Крыма как фактор окончания расширения НАТО на востоке звучит из уст немецкого депутата странно, поскольку Запад ранее взял обязательства по нераспространению Североатлантического блока на восток, но это обещание было нарушено.

- Противостояние с Россией сейчас является для них неким топливом вместо идеологии. Остальные посылы, которые мы видим, касаются прав меньшинств, толерантности и тому подобное, - заключил эксперт.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, который прошел 16 марта 2014 года. За вхождение полуострова в состав РФ проголосовали больше 90% жителей республики.

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