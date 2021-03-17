Коронавирус в Крыму, последние новости на 17 марта: Еще 55 новых случаев

С каждым днем фиксируют все меньше новых заражений. Фото: Правительство Севастополя

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, амбулаторное лечение от коронавируса проходят 1 тысяча 230 человек, стационарное - 1 тысяча 276.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 36 тысяч 785 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением - 33 тысячи 707.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

За 16 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 55 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 4 случая с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 40 выявлены при обращении за медицинской помощью, 14 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2 тысячи 384 человека.

Количество выздоровевших за сутки составляет 61 человек, выздоровевших за весь период - 33 707 человек.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе за минувшие сутки зарегистрировано 33 новых случая COVID-19.

Как сообщили в правительстве города, скончались двое инфицированных. 32 человека выписаны с выздоровлением.

Всего с начала пандемии ковид был подтвержден у 12 тысяч 708 человек в Севастополе.

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