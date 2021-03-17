Год в режиме запретов: Что изменилось в Крыму с момента введения режима коронавирусных ограничений

В начале весны прошлого года крымские улицы полностью опустели Фото: Архив "КП"

17 марта 2020-го года в Крыму вступил в действие режим повышенной готовности по коронавирусу. Указ о введении особого режима подписал глава республики Сергей Аксенов. С этого дня полуостров погрузился в мир ограничений и запретов. Вспоминаем, как это было.

Сначала под запрет попали все массовые мероприятия, появился масочный режим, некоторые вузы перешли на дистанционное обучение, но школы и детские сады продолжали работать в штатном режиме. Требования были не строгие, да и заболевших на тот момент на полуострове еще не было. Крымчанам пришлось надолго отказаться от посиделок в кафешках, театральных вечеров и походов в кинотеатры.

Спустя несколько дней, 21 марта, на полуострове выявили самого первого заболевшего коронавирусом, а со 2 апреля в Крыму ввели всеобщий режим самоизоляции. С этого дня абсолютно всем гражданам можно было выходить на улицу только для того, чтобы сходить в ближайший продуктовый магазин или выгулять домашних животных.

У многих крымчан полностью был остановлен рабочий процесс, кроме предприятий жизнеобеспечения и правоохранительных органов. Некоторые организовали работу в дистанционном режиме.

Работа общественного городского и междугороднего транспорта была почти полностью прекращена. Маршрутки и троллейбусы работали всего несколько часов утром и вечером. Улететь в другие города страны было практически невозможно, так как большая часть авиакомпаний сократила количество рейсов.

Хоть всеобщий режим самоизоляции планировали ввести лишь на месяц, карантин продлили почти до конца мая, но многие ограничения и по сей день остаются в силе, и, по словам Аксенова, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию нужно будет еще как минимум до конца года.

С первого марта 2021-го года в республике был снят мораторий на проведение корпоративов и банкетов на территории гостиниц и других средств размещения, а 15-го марта крымские власти решили временно отменить запрет на массовые мероприятия.

Все эти изменения появились в том самом указе главы о режиме повышенной готовности, который до сих пор действует на полуострове.

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