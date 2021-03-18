Власти Крыма готовят обращение в ООН из-за водной блокады

Так сейчас выглядит Северо-Крымский канал. Фото: архив "КП"

Крымский полуостров в настоящее время испытывает дефицит воды, одной из главными причинами возникшей проблемы стали – прекращение подачи воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Руководство Украины в одностороннем порядке приняло такое решение, когда в 2014 году Крым воссоединился с Российской Федерацией.

Проблему усугубила засушливая погода. В настоящее в Республике Крым принимаются действенные меры, чтобы решить возникшую задачу. Вопрос решается и на политическом уровне.

Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – Постоянный Представитель Республики Крым при Президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что планируется подготовка официального обращения в Организацию Объединенных Наций.

- Река Днепр протекает в России, Украине и Белоруссии. Следовательно, она является международной. По логике вещей вода, которая течет из России на Украину, не может перекрываться Украиной даже для мелиоративных сооружений в другом субъекте Российской Федерации. Есть международное право, регулирующее стоки международных рек, - сообщил КП-Крым Георгий Мурадов.

Также председатель Государственного Совета Крыма Владимир Константинов поручил экспертам подсчитать урон, нанесенный перекрытием Украиной Северо-Крымского канала. Подготовленный официальный иск будет предъявлен зачинщикам и организаторам блокады. По предварительным данным, ущерб составил больше 10 триллионов рублей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Госсовете Крыма назвали ответственных за водную блокаду республики

Ответственность лежит на троих местных политиках (подробнее)

В Госсовете Крыма назвали сумму иска к Украине за водную блокаду

По предварительным данным, ущерб составил больше 10 триллионов рублей (подробнее)

Крымский рыбокомбинат будет судиться с властями Украины из-за водной блокады

«Комсомолка» заглянула на предприятие, которое первым решилось предъявить иск к правительству незалежной (подробнее)

Украина не имела права перекрывать Северо-Крымский канал. После этого начало затапливать Херсонскую область

Постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов отметил, что река является международной (подробнее)