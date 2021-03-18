Коронавирус в Крыму, последние новости на 18 марта: Еще 56 новых случаев

Количество заболевших за сутки составило 62 человека. Фото: архив "КП"

Пресс-служба регионального министерства здравоохранения Республики Крым поделилось статистикой по коронавирусной инфекции.

- В Республике Крым, амбулаторное лечение с диагнозом COVID-19 проходят 1160 человек, стационарное (COVID-19 и пневмония) – 1268, - сообщили в ведомстве.

За все время пандемии специалистами отделения Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю выявлено 36841 положительных на ковид. Врачи сумели вернуть здоровье 33813 подхватившим опасную хворь.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Фото: пресс-служба Минздрава РК

За 17 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 56 случаев коронавирусной инфекции. Медики выписали домой из «ковидных» отделений 106 мужчин и женщин.

Не удалось спасти жизни шестерым.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

По информации пресс-службы правительства города Севастополя за минувшие сутки зарегистрировано 34 новых случая COVID-19. Врачи выписали домой 58 спасенных от коронавирусной инфекции, зафиксировано 3 летальных исхода – возраст умерших от 68 до 92 лет.

В общей сложности в городе-герое новой коронавирусной инфекцией заболели 12 742 человека. Выздоровели 11 838 мужчин и женщин, 542 не удалось спасти.

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