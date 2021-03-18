Фотофакт: Как в Симферополе отмечают 7-летие воссоединения Крыма с Россией

Крымчане отмечают славную дату.
Фото: Виталий ПАРУБОВ
18 марта – День воссоединения Крыма с Российской Федерацией. Власти региона объявили четверг выходным днем, чтобы крымчане могли как следует отметить 7-летие знаменательного события.
Горожане вспоминают весну 2014 года.
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Центром праздника стала главная площадь Республики Крым – площадь имени Владимира Ленина.
Люди не скрывают своих радостных эмоций.
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Сотни горожан и гостей Симферополя пришли, чтобы вспомнить историческое событие и вместе отпраздновать Крымскую весну.
«Ночные волки» устроили мотопробег от Симферополя до Севастополя.
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Именно отсюда стартовал мотопробег, который возглавил российский байкер Александр Залдостанов, известный как Хирург.
Мотопробег благословило духовенство.
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Любители езды с ветерком колонной проедут от Симферополя до Сапун-горы в Севастополе.
Мотоколонну встретили ликующие горожане и гости Симферополя.
Фото: Виталий ПАРУБОВ
В городе-герое на горе Гасфорта в торжественной обстановке откроют памятный камень на аллее Русской Весны.
Ретро автомобили - это украшение любого праздника.
Фото: Виталий ПАРУБОВ
По центральной улице прокатились и ретро машины, которые вызвали у пришедших на праздник восторженные эмоции.
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