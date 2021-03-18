ТОП главных достижений Крыма за 7 лет в составе России

Крым стал российским регионом в 2014 году Фото: Виталий ПАРУБОВ

18 марта Крым отметит седьмую годовщину воссоединения с РФ. За это время в республике произошли глобальные преобразования в различных сферах. «Комсомолка» подготовила топ главных достижений Крыма за семь лет в составе России.

ИНФРАСТРУКТУРА

Благодаря реализации федеральной программы социально-экономического развития был простроен Крымский мост, трасса «Таврида», новый аэровокзальный комплекс симферопольского аэропорта, а также Балаклавская и Таврическая ТЭС.

Движение легкового транспорта по Крымскому мосту открыли 16 мая 2018 года, осенью того же года открыли проезд и для грузовиков. Это значительно сократило время доставки товаров в Крым, а также позволило беспрепятственно добираться на полуостров туристам. Позже, в конце 2019 года, была запущена железнодорожная часть моста.

Автомобильное движение по Крымскому мосту запустили в мае 2018 года. Фото: инфоцентр "Крымский мост"

Трасса «Таврида», четырехполосная дорога протяженностью 250 километров, соединяет Керчь, Симферополь и Севастополь. Полностью движение по ней было запущено в августе 2020-го.

Новый аэровокзальный комплекс в Симферополе открылся в апреле 2018-го, с этого момента он стал главной воздушной гаванью полуострова, которая может обслуживать до 3,65 тысячи пассажиров в час.

Новый аэровокзальный комплекс симферопольского аэропорта Фото: Архив "КП"

Таврическая ТЭС - парогазовая электростанция мощностью 470 МВт, расположенная в Симферополе. Ее ввели в эксплуатацию в марте 2019 года, так же, как и Балаклавскую в Севастополе. Благодаря им Крым вышел из режима дефицита электроэнергии, который образовался в 2015-м году из-за подрыва в Херсоне линий электропередач.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

В Крыму ежегодно растут расходы на социальные направления, увеличивается количество различных выплат, сокращаются очереди в детские сады, строятся новые школы.

Школу "четырех президентов" в Симферополе строили с 1992 года, и только в 2017 году учебное заведение распахнуло двери для школьников. Фото: Сергей Аксенов

С 2014-го в Крыму появились четыре школы - две из них в симферопольских микрорайонах Фонтаны и Жигулина роща, еще по одной в Судаке и Евпатории.

За шесть полных лет в составе России открылось больше 70-ти детских садов (60 из них - модульные). А в 2021-м году в республике планируется построить еще 16 детских садов и четыре школы.

МЕДИЦИНА

В октябре 2020 года была открыта новая Республиканская клиническая больница имени Семашко. Современный медцентр построен за десять миллиардов рублей и рассчитан на 734 койки. Здесь оборудованы палаты интенсивной терапии и десять операционных. Есть современное оборудование, а также несколько аппаратов МРТ и компьютерные томографы.

Окончание строительства медцентра им. Семашко переносили несколько раз. Больницу открыли в октябре прошлого года. Фото: Сергей Аксенов

НАУКА

В то время как во всем мире бушевала пандемия коронавируса, российские ученые приступили к созданию своей вакцины. На базе Крымского федерального университета в июне 2020 года открыли лабораторию для тестирования на ковид, там же ученые проводили свои исследования. Позже, к октябрю прошлого года, стало известно, что в университете создают свою вакцину от вируса, которую можно будет просто вдыхать. Сегодня ученые уже готовы приступить к испытанию вакцины на людях.

Еще одно весомое открытие - пещера «Таврида», найденная на месте строительства одноименной трассы. Объект интересен как экскурсионный, так и научный. В ней обнаружили останки шести-семи слонов, трех саблезубых кошек, двух волков разных видов, двух видов лис, трех-четырех медведей различных видов, останки дикобраза, возраст которых составляет почти 2 миллиона лет. А еще кости гигантского страуса, весившего более 450 килограммов.

СПОРТ

Впервые в Крыму начала работать школа зимних видов спорта Ильи Авербуха. Ледовый шатер открылся в Симферополе весной 2020 года. Тогда более 350 детей были оформлены в спортивные секции фигурного катания и хоккея.

Весомое спортивное достижение сделал и крымский боксер Глеб Бакши. В 2019 году мастер спорта России международного класса стал чемпионом мира по боксу в весовой категории до 75 килограмм и привез в Крым золотую медаль.

КУЛЬТУРА

В течение двух лет в одном из главных символов полуострова – Ласточкином гнезде – шла реконструкция. Объект закрыли для посетителей в августе 2019 года. Общая стоимость работ составила 79,5 миллиона рублей. Средства были выделены из федерального бюджета. Все работы завершились в ноябре прошлого года, но для посетителей Ласточкино гнездо открыли в январе 2021.

ИНИЦИАТИВА

С момента вхождения Крыма в состав РФ началось правовое регулирование отечественного виноградарства и виноделия. Виноделы полуострова столкнулись с конкуренцией за потребителя с теми, кто вино разливает, но не производит.

Крымские депутаты разработали закон «О виноградарстве и виноделии» Фото: Архив "КП"

Тогда крымские депутаты разработали закон «О виноградарстве и виноделии», который вступил в силу в июне 2020 года. Впервые в новейшей российской истории документ закрепил понятие «вина России» как полностью произведенные из винограда, выращенного на территории РФ, утвердил меры по защите виноградопригодных земель и их определению, а также создание терруаров, понятия контрафактной, недоброкачественной и фальсифицированной продукции.