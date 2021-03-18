Что известно про спортсменов, которые подняли снаряд весом 900 кг «севастопольской тягой» перед Путиным

Фото: кадр видео телеканала Крым-24

Если верить сказкам, раньше на земле жили такие богатыри, что без труда поднимали живую лошадь. Потомки могучих силачей, как оказалось живут и здравствуют, мало в чем уступая своим предкам.

Два силача на онлайн-встрече с руководителем страны подняли в прямом эфире снаряд весом в 900 килограммов. Это вес парочки коней!

- Несть числа богатырей на Руси, - так оценил президент России Владимир Путин «севастопольский тяг».

Богатыри люди именитые: Михаил Шивляков - один из сильнейших людей планеты, лицо проекта Всемирная богатырская лига «Сильнейшая нация Мира» и Петр Мартыненко.- сильнейшим атлет России

МОРПЕХ И СЕКЬЮРИТИ БАНКА

Богатыри, как оказалось, вполне земные люди. 40-летний сибиряк Михаил Шивляков, отслужив срочную в морской пехоте, настолько увлекся пауэрлифтингом, что пару лет тому назад вошел в топ-3 сильнейших людей планеты. Добыл он «золото» и в соревнованиях на звание «Самого сильного человека России», «Самого сильного человека Китая».

Звания и регалии Михаила трудно перечислить. «Автору» мирового рекорда в буксировке 18-тонного трактора на расстояние 6,1 метров, также принадлежат рекорды в буксировке тракторов весом 8,5 тонн и 20 тонн. Достижения спортсмена запечатлены в Книге рекордов России.

Петр Мартыненко громко заявил о себе, когда в 2017 году побил рекорд чемпионата России по силовому экстриму. Житель Хакасии вошел в тройку лучших силачей страны по итогам всех этапов чемпионата и установил рекорд России.

Профи только озадаченно чесали затылки, ведь победитель при ближайшем рассмотрении оказался спортсменом-любителем. Парень не стал скрывать, что тренировки он совмещает с работой в частном охранном предприятии Хакасского муниципального банка.

ЧТО ТАКОЕ СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ ТЯГА

Парный треп-гриф был изобретен в Севастополе мастером спорта по силовому экстриму севастопольцем Михаилом Паллером. Кто-то в шутку назвал силовое упражнение «севастопольской тягой», и название намертво к нему приклеилась. Все ведь правильно: место «изобретения» Севастополь, метод исполнения – тяга.

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