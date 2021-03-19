Фото салюта и концерта в Симферополе в честь седьмой годовщины Крымской весны 18 марта 2021

Праздничный салют прогремел 18 марта на площади Ленина
Фото: Виталий ПАРУБОВ
В Симферополе 18 марта прогремел праздничный концерт в честь седьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией. На площади Ленина выступил известный российский певец Денис Майданов.
Праздничный вечер закончился салютом
Фото: Виталий ПАРУБОВ
В режиме видеомоста в Крыму также транслировался концерт в московских Лужниках, где россиян поздравил президент РФ Владимир Путин. Президент отметил, что полуостров стал колыбелью нашего духовного единства, которое в конечном итоге легло в основу формирования русской нации и единого централизованного российского государства.
Перед симферопольцами и гостями города выступил Денис Майданов
Фото: Виталий ПАРУБОВ
В завершении вечера на площади Ленина прогремел праздничный концерт.
Крым отпраздновал седьмую годовщину воссоединения с Россией
Фото: Виталий ПАРУБОВ
18 марта 2021 года был выходным, жители Крыма праздновали воссоединение с Россией
Фото: Виталий ПАРУБОВ
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