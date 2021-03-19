Коронавирус в Крыму, последние новости на 19 марта: Еще 54 новых случаев

Показатели заболеваемости ковидом в Крыму стабильно снижаются Фото: Архив "КП"

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, амбулаторное лечение от коронавируса проходят 1 тысяча 166 человек, стационарное - 1 тысяча 297.

С начала периода наблюдений Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым выявлено 36 тысяч 895 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением - 33 тысячи 837.

Данные Минздрава РК по заболеваемости на 19 марта

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

За истекшие сутки в Крыму выявлено 54 новых случая коронавирусной инфекции. В том числе 4 случая с бессимптомным течением заболевания, 41 случай - при обращении за медицинской помощью, 12 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.

Лаборатории провели исследование 3818 проб на новую коронавирусную инфекцию. Выписаны с выздоровлением 24 человека. Трое пациентов скончались. Общее количество смертей достигло 1019 случаев.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

Данные по заболеваемости коронавирусом в Севастополе уточняютя.

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