Коронавирус в Крыму, последние новости на 20 марта: Еще 52 новых случаев

Медики успешно борются с ковидом. Фото: Виталий ПАРУБОВ

В пресс-службе министерства здравоохранения Республики Крым сообщили, что на сегодняшний день на амбулаторном лечении с диагнозом COVID-19 находятся 1079 мужчин и женщин, стационарное (COVID-19 и пневмония) – 1265 человек.

Всего за время пандемии ковида специалисты Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю выявили 36947 положительных на COVID-19. Врачам удалось избавить от опасной хвори 33986 взрослых и детей.

Данные Минздрава РК по заболеваемости на 20 марта. Фото: пресс-служба Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Глава РК Сергей Аксенов сообщил, что за истекшие сутки в регионе выявили 52 новых случая ковид, в 8 из них болезнь была бессимптомной и не давала о себе знать.

Причем в 33 случаях заболевшие сами пришли в медицинские учреждения, 19 нашли среди контактных по ранее зарегистрированным случаям

За прошедшие сутки домой из ковидных отделений выписали 149 пациентов.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В городе-герое на утро 20 марта зафиксировали 32 новых случая заболевания ковидом. Медики сумели вернуть здоровье 42 мужчинам и женщинам, которых выписали из больницы домой. Но не всех удалось спасти: умерли два человека в возрасте 83 и 94 лет. В общей сложности за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 12 807 человек. Выздоровели 11 896 человек, 546 умерло.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50