Коронавирус в Крыму, последние новости на 20 марта: Выявлены 53 новых случая

На амбулаторном лечении с диагнозом COVID-19 находится 1071 пациент, Фото: "КП" Архив

В Крыму на утро 21 марта на амбулаторном лечении с диагнозом COVID-19 находится 1071 пациент, в стационаре находится – 1294 человека.

Всего за время пандемии специалисты Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю выявили 37 000 случаев COVID-19, выписаны с выздоровлением 34025 человек, сообщает пресс-служба Минздрава Крыма.

Фото: Минздрав Крыма

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В Крыму за минувшие сутки коронавирусом заболели 53 человека. Из них у 6 пациентов не было никаких симптомов заболевания.

- Из общего количества заболевших 32 выявлены при обращении за медицинской помощью, 21 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

За 20 марта тест на COVID-19 в Республике прошли 4336 крымчан.

Всего с начала пандемии в Крыму от коронавируса выздоровели 34 025 человек, том числе 39 — за прошедший день.

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По состоянию на утро 20 марта зарегистрированы 32 новых случая COVID-19, при этом 42 человека выписаны после выздоровления.Умерли за сутки два человека в возрасте 83 и 94 лет.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 12 807 человек. В настоящий момент выздоровели 11 896 человек, 546 умерло.

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