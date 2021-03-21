Турпоток в Крым с начала года растет на 15% ежемесячно

Крым - единственный регион в стране, который показал прирост по валовому доходу от туристической сферы Фото: Минкурортов РК.

Турпоток в Крыму с начала года увеличивается на 10-15 процентов каждый месяц, если сравнивать с показателями 2020-го, рассказал глава Минкурортов Республики Вадим Волченко.

На весенние праздники и школьные каникулы объекты размещения загружены, а в самых популярных отелях и санаториях и вовсе нет свободных номеров.

- По данным Росстата, Крым единственный регион в стране, который показал прирост по валовому доходу от туристической сферы, причем достаточно серьёзный - на 9,5%. А прямые налоговые поступления выросли на 2,5% и составляют более 7,8% в совокупном доходе региона. При этом мультипликативный эффект дает до 25-35% в валовом доходе региона от туризма,- рассказал Вадим Волченко в ходе бизнес-форума «Достижение. Новое время» в Алуште.

В этом году власти Крыма запланировали множество туристических мероприятий. Тем не менее, анонсировать их официально рано, ведь в республике еще действет ряд ограничений Роспотребнадзора в связи с коронавирусом, отменил министр.

В целом за прошедшие 7 лет в регионе открылись 44 новых отеля, появились более 3 тысяч номеров. Кроме того, реконструировано и введено в оборот 334 средства размещения и 30 совершенно новых объектов показа.

Ну а число оборудованных пляжей в Крыму с 2014 года выросло с 260 до 455.

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