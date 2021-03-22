Коронавирус в Крыму, последние новости на 22 марта: плюс 56 заболевших за сутки

С начала пандемии в республике зафиксировано 37 057 больных коронавирусом Фото: Архив "КП"

В Крыму амбулаторное лечение от коронавируса проходят 1092 человека. В стационарах находятся 1326 человек с ковидом и пневмонией.

С начала пандемии в республике зафиксировано 37 057 больных коронавирусом, выписано 34 031 человек (шесть – за последние сутки). 1030 человек скончались от коронавируса (4 – за последние сутки).

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные министерства здравоохранения РК

На 22 марта в Крыму зафиксировали 56 случаев коронавируса, сообщил глава РК Сергей Аксенов.

По его словам, из общего числа заболевших 41 человек самостоятельно обратился за медицинской помощью, 15 - раньше контактировали с инфицированными.

За сутки лаборатории Крыма обследовали на ковид 2190 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

На 21 марта в Севастополе зарегистрировали 31 случай коронавируса, 14 человек выздоровели. Один человек скончался.

Напомним, с начала пандемии в городе-герое заболели коронавирусом 12 838 человек. При этом выздоровели 11910 пациентов, 547 – скончались.

Под менднаблюдением находится 617 человек.

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