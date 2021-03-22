Коронавирус в Крыму, последние новости на 22 марта: плюс 56 заболевших за сутки

С начала пандемии в республике зафиксировано 37 057 больных коронавирусом
Фото: Архив "КП"
В Крыму амбулаторное лечение от коронавируса проходят 1092 человека. В стационарах находятся 1326 человек с ковидом и пневмонией.
С начала пандемии в республике зафиксировано 37 057 больных коронавирусом, выписано 34 031 человек (шесть – за последние сутки). 1030 человек скончались от коронавируса (4 – за последние сутки).
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Данные министерства здравоохранения РК
На 22 марта в Крыму зафиксировали 56 случаев коронавируса, сообщил глава РК Сергей Аксенов.
По его словам, из общего числа заболевших 41 человек самостоятельно обратился за медицинской помощью, 15 - раньше контактировали с инфицированными.
За сутки лаборатории Крыма обследовали на ковид 2190 человек.
КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ
На 21 марта в Севастополе зарегистрировали 31 случай коронавируса, 14 человек выздоровели. Один человек скончался.
Напомним, с начала пандемии в городе-герое заболели коронавирусом 12 838 человек. При этом выздоровели 11910 пациентов, 547 – скончались.
Под менднаблюдением находится 617 человек.
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