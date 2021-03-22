Поклонская сообщила о возбуждении уголовного дела по факту вырубки деревьев в Форосском парке

Поклонская выезжала на место для осмотра участка, на котором строится детский оздоровительный комплекс. Фото: предоставлено жителями Фороса

Возбуждено уголовное дело по факту сноса деревьев в Форосском парке. Их спилили во время строительства детского оздоровительного центра «Ак-Барс». Нарушение природоохранного законодательства обнаружилось в ходе прокурорской проверки.

Ранее местные жители активно писали в соцсетях, что строители спилили и вывезли из парка ценные породы деревьев - магнолии, ливанские кедры и можжевельники. На место выезжала экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская. При встрече с жителями Фороса она пообещала, что инициирует прокурорскую проверку в зоне строительства.

На месте стройки появился огромный котлован, который повредил некоторые деревья. Фото: предоставлено жителями Фороса

Территорию обследовали сотрудники Минэкологии, Генпрокуратуры и Росприроднадзора. Сегодня, 22 марта, депутат Госдумы рассказала в своем Telegram-канале о результатах проверки.

- В зоне строительных работ в Форосском парке специалисты выявили нарушения природоохранного законодательства. По факту возбуждено уголовное дело, - отметила Поклонская.

Экс-прокурор отметила, что подробно расскажет местным жителям о результатах проверки при встрече. Депутат Госдумы ждет дополнительной информации из Генпрокуратуры.

Местные жители требуют прекратить строительство. Фото: предоставлено жителями Фороса

Напомним, строительство нового объекта в зеленой зоне Фороса вызвало у крымчан бурю негодования и негатива. Люди стали массово обращаться к властям за объяснениями. На место выезжал глава Крыма Сергей Аксенов. Он рассказал, что нарушений со стороны застройщика не выявлено.

Компания будет оштрафована только за спил деревьев, а на месте каждого снесенного - появится пять новых. Также представители компании-застройщика пообещали благоустроить парк: поменять освещение, поставить лавочки, урны и другие архитектурные формы. В том числе ожидается масштабное озеленение.

Руководитель отдела паркового хозяйства санатория «Форос» Эдуард Блажко сообщал, что застраиваемая территория была заброшенной и находилась в ужасном состоянии. По его информации, перед началом работ застройщик КАМАЗами вывозил бутылки и шприцы из участка.

Детский оздоровительный центр появится на месте бывшего кинотеатра и танцплощадки, которые принадлежали санаторию «Форос» и были общедоступным местом.

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