Виктория Цыганова и Анфиса Чехова представили свои новые коллекции на Крымской неделе моды

В Крыму стартовала ежегодная неделя моды. Фото: Ксения Попова

На прошедших выходных стартовали весенние показы модных российских дизайнеров Crimean Fashion Week. Мероприятие проходило в ялтинском отеле «Пальмире Палас».

Известная исполнительница и дизайнер бренда TSIGANOVA Виктория Цыганова представила яркую и символичную коллекцию «Крымская весна». Также новую коллекцию показал бренд «By Che Dress», который принадлежит Екатерине Быковой и Анфисе Чеховой.

Дизайнеры представили крымской аудитории элегантные наряды. Фото: Ксения Попова

Крымчанкам представили эффектные блузы, платья и костюмы. В показе участвовали дизайнеры со всей страны. Дебютировали в этот раз два талантливых крымских дизайнера - Алены Куликовская и Татьяна Брушко. Также впервые на полуостров приехал дизайнер из Сибири - Дарья Иванчук из города Братск. Она показала необычную коллекцию своего бренда «ID Podium» в стиле Прованс.

Платья, блузы и костюмы дизайнеры создали в честь Крымской весны. Фото: Ксения Попова

Мероприятие посетила первая леди Республики - Елена Аксенова.

Мартовские показы стали началом fashion марафона показов российских дизайнеров в Крыму. Гостей ждут локации под открытым небом в самых красивых местах республики.

Моделей одели в яркие жакеты и летящие ткани. Фото: Ксения Попова

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