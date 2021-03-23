Суд или судилище: Почему экс-мэру Евпатории Андрею Филонову ужесточили наказание Ч.2

Андрей Филонов с адвокатами в зале суда. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

«Комсомолка» продолжает анализировать приговор Апелляционного суда Крыма в отношении экс-мэра Евпатории Андрея Филонова.

Напомним, в начале мая суд второй инстанции шокировал всю крымскую общественность, ужесточив приговор Iron-мэру до 6 лет и 6 месяцев колонии общего режима.

В предыдущей публикации мы выяснили, что, по версии обвинения, Андрей Филонов давал устные (!) распоряжения подопечным о разделе участков и установлении новых видов разрешенного использования для ООО «Ривьера». И более, давал эти указания Филонов из реанимации, куда угодил после страшной аварии. Удивительно, но в основном на этом и строится практически вся линия обвинения по двум эпизодам – на не задокументированных указаниях руководителя подчиненным с больничной койки…

Во второй части мы рассмотрим историю этого самого злосчастного земельного участка ООО «Ривьера», который стоил Андрею Филонову свободы.

«Украинская» аренда земли под аквапарк

Еще в сентябре далекого 2007 года Заозерненский поселковый совет и ООО «Ривьера» заключили договор аренды земельного участка по в пгт. Заозерное общей площадью 211 439 кв.м. Целевое назначение земельного участка на площади 139 499 кв.м. определялось как коммерческое, а на площади 71940 кв.м. – рекреационное. Срок аренды составлял 49 лет. При этом весь участок был выделен из земель рекреационного назначения, что суд не смог опровергнуть.

Общая площадь участка предоставлялась для строительства и обслуживания аквапарка, в том числе ее коммерческая часть в 139 499 кв.м.

Очень важно, что расчет арендной платы производился, исходя из рекреационного назначения. Этот факт суд также не отрицал.

С 2007 года и до 2016 года, когда участок был переоформлен и составлены новые договора аренды, на нем ничего не строилось и он фактически не использовался. Надо сказать, что благодаря уголовному делу против Филонова – участок до сих пор пустует, не принося городу средств в бюджет.

Вопрос состоит в следующем: законно ли в 2007 году было определено целевое назначение участка под строительство и обслуживание аквапарка? Иными словами -соответствовало ли это целевое назначение градостроительной документации?

Принципиальные ошибки в договоре

На тот момент назначение участка определяли Генеральный план города Евпатории от 2005 года, Генеральный план пгт. Заозерное от 2006 года и План зонирования территории поселка Заозерное от 2021 года.

И оказалось, что План зонирования напрямую противоречил Генеральным планам Евпатории и Заозерного.

Генеральных планах данный участок частично отнесен к землям рекреации, частично к землям жилой застройки и только совсем небольшой участок был обозначен как земли коммерческого назначения.

В то же время в графической части Плана зонирования Заозерного весь участок был обозначен как «аквапарк».

Высококвалифицированные специалисты, которые отлично разбираются в тонкостях земельного и градостроительного законодательства как Украины, так и России, в один голос заключили: План зонирования должен соответствовать Генеральному плану, а не наоборот. Выводы нескольких экспертов были однозначными.

Таким образом с 2007 года были допущены несколько ошибок. Договор аренды, который определил целевое назначение участка, противоречил Генеральным планам. Ну а в свою очередь План зонирования учел положения договора аренды, но не учел положения Генеральных планов.

Тем не менее, по какой-то причине ни следователь, ни прокуратура так и не решились провести землеустроительную экспертизу – а это обычная практика по делам, связанным с земельными правоотношениями.

Суд не учел «переходный период» в крымском законодательстве!

В 2016 году в процессе переоформления между администрацией и ООО «Ривьера» заключается договор аренды земельного участка общей площадью 139 499 кв.м с видом пользования «развлечения», код 4.8.

Но при этом арендную плату посчитали не из коммерческого назначения, а перевели гривны в рубли по установленному курсу - то есть оставили украинский расчет, исходя из рекреации. Причем, как мы помним, подписывает постановления не Филонов, который находится на больничном, а его заместитель.

Приглашенный в суд эксперт подтвердил, что, по сути, администрация привела в соответствие виды разрешенного использования с положениями Генеральных планов!

Но суд данные доказательства проигнорировал.

По мнению же суда, в постановлениях и в трех договорах аренды от 2016 года нужно было установить виды разрешенного использования с кодом 4.8. – «развлечения» - земля коммерческого назначения, поскольку данный вид был определен в ранее заключенном с ООО «Ривьера» договоре аренды.

Но суд не разобрался в важном аспекте - речь идет о законодательстве Республики Крым так называемого «переходного периода» в градостроительном законодательстве до 2019 года!

А именно 38-ЗРК, который принят с учетом особенностей переходного периода, прямо предусмотрел: изменяя вид разрешенного использования земельного участка, нужно ориентироваться не на старый - украинский - договор аренды, а на действующую на тот момент градостроительную документацию. А основным документом этой документации как раз и является Генеральный план!

Таким образом, администрация Евпатории при разделе участка на три, не могла продолжать ошибочно устанавливать вид разрешенного использования «развлечения», который противоречил Генеральному плану муниципального образования. Администрация как раз и должна была установить виды, который бы соответствовали основному градостроительному документу. Это, собственно, и было сделано.

Эксперты уверены: состава преступления нет!

Что же мы имеем в сухом остатке этих законодательных перипетий в градостроительном законодательстве Крыма.

А вывод прост: все эксперты единодушны во мнении, что сами действия по разделу участков и установлению новых видов разрешенного использования АБСОЛЮТНО НЕ ПРОТИВОРЕЧИЛИ федеральному и республиканскому законодательству с учетом «переходного периода» для Крыма. А самое главное: если деяние не содержит признаков противоправности, отсутствует и состав преступления как таковой!

Ну а вишенка на торте состоит в том, что в суде юристы администрации и ДИЗО показали, что считали и продолжают считать, что нарушений законодательства не допущено!

А теперь представьте на секунду, что для установления истины по этому делу были привлечены несколько высококвалифицированных экспертов в сфере украинского и российского градостроительного законодательства. И даже эти эксперты потратили уйму времени, чтобы размотать этот запутанный клубок из нормативно-правовых актов украинского периода, «переходного для Крыма» и российского законодательства.

Неужели в 2016 году Андрей Филонов даже теоретически мог разбирался во всех этих юридических тонкостях? Да еще и с больничной койки!

Логически он просто не способен был вникнуть в вопросы установления видов разрешенного использования и не знал, может ли такое изменение повлечь уменьшение размера арендной платы…

В следующей части нашего расследования мы выясним, то было известно Андрею Филонову о земельном участке и какие действительно были его мотивы в дальнейшем развитии этого земельного участка. Ну и постараемся ответить на вопрос: а причинен ли ущерб бюджету города, в каком объеме и в чем он заключается?