Коронавирус в Крыму, последние новости на 23 марта: 54 новых случая

Власти отменили оперативные штабы по ковиду в связи с улучшением ситуации. Фото: Архив "КП"

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, амбулаторное лечение (covid) проходят 801 человека, стационарное (covid и пневмония) - 1337.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 37110 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением - 34359.

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Данные Минздрава РК.

За 22 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 54 случая коронавирусной инфекции, в том числе 2 случая с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 40 выявлены при обращении за медицинской помощью, 14 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 586 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 328 человек, выздоровевших за весь период - 34 359 человек.

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