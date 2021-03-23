Крымчане могут воспользоваться новым банковским сервисом комплексной оплаты коммунальных услуг

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Оплата коммунальных услуг дистанционно – это не только удобно, но и безопасно, особенно в период пандемии коронавируса. Нет необходимости посещать в банк и стоять в очереди. С помощью приложения «РНКБ 24/7» оплачивать коммуналку стало еще комфортнее. Банк разработал новый сервис «Мои подписки». Он позволит клиентам следить за новыми счетами, выставленными поставщиками коммунальных услуг, на одной странице. Раньше нужно было открывать личные кабинеты каждой ресурсоснабжающей организации отдельно.

Банк рекомендует клиентам набор подписок на основании платежей, которые были ранее совершены. Пользователь может добавлять и исключать поставщиков самостоятельно. Далее с 1 по 15 числа каждого месяца финучреждение отправляет клиенту push-уведомления с информацией о начислениях по отобранным поставщикам услуг. Пользователи могут изменить предлагаемую сумму оплаты и отправить коммунальным организациям показания счетчиков.

Чтобы воспользоваться сервисом «Мои подписки», нужно на главной странице приложения выбрать раздел «Счета к оплате» и затем перейти в раздел подписок.

КСТАТИ

В обновленной версии приложения «РНКБ 24/7» также появилась возможность создать и подтвердить учетную запись на портале «Госуслуги», не посещая офисы банка. Чтобы воспользоваться такой функцией, нужно перейти в раздел «Профиль» мобильного приложения, выбрать вкладку «Госуслуги» и необходимую операцию: «Зарегистрировать учетную запись» или «Подтвердить учетную запись».

ОФИЦИАЛЬНО

Николай Билан, заместитель председателя правления РНКБ:

- Мобильное приложение «РНКБ 24/7» - это фактически банк в вашем кармане, благодаря которому можно пользоваться большинством финансовых услуг без визита в отделение. А новый сервис «Мои подписки» позволяет клиентам оплачивать коммунальные услуги максимально быстро и удобно, при этом вся информация о начислениях, включая историю платежей, собирается и хранится в одном месте.