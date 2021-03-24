Праздник японской культуры: В Крыму пройдет весенний фестиваль «Цветущая сакура»

Главным событием фестиваля станет одно из самых эффектных зрелищ в мире — цветение сакуры.
В Крыму этой весной пройдет второй ежегодный фестиваль японской культуры «Цветущая сакура». Он состоится с 10 по 18 апреля в самом большом в Европе Японском саду «Шесть чувств» на территории отеля Mriya Resort & SPA состоится.
Главным событием фестиваля станет одно из самых эффектных зрелищ в мире - цветение сакуры.
Самый большой в Европе Японский сад «Шесть чувств»
- В Японии это - настоящий национальный праздник. Торжество нежных цветов и естественной красоты наступает каждый год с раскрытием бутонов вишни. Теперь, чтобы стать свидетелем этого чуда света, необязательно отправляться в другую страну, - отмечают организаторы.
В рамках фестиваля запланированы четыре тематических дня.
Кроме того, в рамках фестиваля запланированы четыре тематических дня, посвященных богатой японской культуре и традициям: «День изящных искусств», «День восточных единоборств», «Мастерская Духа» и «День закрытия фестиваля».
Гостей ждет незабываемая атмосфера таинсвенной Японии
Гостей ждут мастер-классы по оригами, захватывающие выступления представителей боевых искусств, обучение духовным практикам Японии по развитию внутренней энергии, большой гала-концерт, фаер-шоу и многое другое.
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