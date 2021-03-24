Сергей Аксенов предупредил жителей Крыма о третьей волне коронавируса

Ученые и специалисты предположили, что в Крыму может начаться третья волна коронавируса Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Крыму может начаться третья волна COVID-19, заявил глава региона Сергей Аксенов во время заседания оперштаба по коронавирусу.

- Мы прислушиваемся ко мнению специалистов и ученых. И проанализировав их слова можно предположить, что вскоре возможна третья волна коронавируса. Поэтому крымчан прошу не расслабляться. В общественных местах все еще нужно носить маски, - отметил Аксенов.

Несмотря на это, новых ограничений пока вводить никто не собирается, сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. Но от существующих правил тоже пока отказываться никто не будет.

- Сегодняшние ограничения хорошо сказываются на динамике уменьшения числа зараженных. Но если опираться на прогнозы федерального центра, то мы понимаем, что третья волна эпидемии вполне вероятна. Поэтому мы просто не можем снять масочный режим и остальные ограничения, но дополнительных внедрять не будем. Хороший групповой иммунитет пока не сформировался, - объяснила специалист.

Также Аксенов рассказал, как пройдет курортный сезон в этом году. Глава пояснил, что если люди будут соблюдать антиковидную дисциплину, то есть все шансы хорошо провести летний сезон.

- Соблюдение правил поможет уменьшить динамику заболеваний, нам необходимо вернуться хотя бы к прошлогодним показателям - не больше 10 заболеваний в день, - добавил глава РК.

Пока количество заболевших с каждым днем сокращается. За последнюю неделю болезнь подтвердили у 380 человек. На прошлой неделе было 423 случая. Также за неделю от коронавируса умерли 29 граждан, на прошлой неделе - 31 человек.

С начала эпидемии на полуострове Covid-19 зарегистрировали у 37 тысяч 166 человек. Вылечились от вируса - 34 тысячи 692 человека. Коронавирус унес жизни 1 тысячи 35 крымчан.

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