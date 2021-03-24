Коронавирус в Крыму, последние новости на 24 марта: 56 новых случаев

За все время с выздоровлением выписано 34 тысячи 692 человека Фото: Виталий ПАРУБОВ

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, амбулаторное лечение (covid) проходят 517 человек, стационарное (covid и пневмония) - 1349.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 37 166 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением - 34 692.

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Данные Минздрава по РК

За 23 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 56 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 6 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 45 выявлены при обращении за медицинской помощью, 10 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. Еще один случай - завозной из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2 492 человека.

Количество выздоровевших за сутки составляет 333 человека, выздоровевших за весь период - 34 692 человека.

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