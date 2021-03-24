«Лжет как очевидец»: Политолог оценил слова экс-командующего ВМС Украины о готовности расстрелять парламент Крыма

Столкновения у крымского парламента произошли 26 февраля 2014 года. Фото: Сергей Аксенов

Никаких действий, угрожающих крымскому парламенту в феврале 2014 года украинская армия не смогла бы применить, поскольку в тот момент военные, находящиеся на полуострове, заняли позицию народа. Такое мнение КП-Крым выразил политолог Владимир Джаралла.

Ранее бывший командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что украинские военные были готовы расстрелять из танков крымский парламент вместе с «вежливыми людьми» 26 февраля 2014 года. Воронченко отметил, что ему помешал осуществить задуманное Сергей Елисеев, в то время первый заместитель главнокомандующий ВМСУ.

- Это заявление, видимо, сделано ради собственной безопасности. Ведь президент Украины Владимир Зеленский начинает репрессии, невероятные по своей массовости. Собираются открывать уголовные дела против многих депутатов. В связи с этим они почувствовали, что вполне могут использовать крымскую историю. Поэтому начинают срочно заниматься фантазиями о том, какими героями они были, и как решительно были настроены, - отмечает Джаралла.

По его мнению, в реальности такой истории не было.

- В этой ситуации уместна фраза «лжет как очевидец». Тогда, в 2014 году, армия Украины разделилась строго по территориальному принципу. Большинство было готово выполнять приказ президента Виктора Януковича, который тогда сбежал, а после этого все оказались предоставлены сами себе. Те, кто находился в Крыму, перешли на сторону российской армии. Поэтому никаких решительных действий, как это описывается, не могло быть в принципе. В тот момент армия была с народом. А народ был с Россией, - заключил политолог.

Напомним, 26 февраля у стен Госсовета Крыма произошли столкновения между сторонниками сохранения автономии полуострова в составе Украины и теми, кто хотел присоединения к России. На следующий день был назначен новый премьер на тот момент автономной республики Крым - депутат Верховного Совета Крыма, лидер партии «Русское единство» Сергей Аксенов. Референдум о статусе Крыма прошел 16 марта, в результате большинство жителей полуострова высказались за присоединение полуострова к России.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Комсомолка» нашла мальчика, ставшего символом Крымской весны

Исторический снимок с котом, «вежливым человеком» и школьником вдохновляет скульпторов и производителей сувениров (подробнее)

Озвучен девиз седьмой годовщины референдума о воссоединении Крыма с Россией

Праздничные мероприятия запланированы на 16 и 18 марта (подробнее)