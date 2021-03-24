Набережную курортного поселка Новый Свет отремонтируют до начала курортного сезона

Старое асфальтовое покрытие снимают, чтобы подготовить участок для нового. Фото: Игорь Степиков/Facebook

В курортном поселке Новый Свет началась реконструкция набережной и улицы Шаляпина. Подрядчик действует вместе с представителями ГУП РК «Вода Крыма» и Судакского РЭС. Комплексные работы предусмотрены для качественного выполнения проекта.

О благоустройстве на своей странице в Facebook рассказал глава поселка Игорь Степиков.

- Сейчас это одна из самых масштабных задач, ведь восстановлению подлежит почти 9000 кв.м. Проект реконструкции набережной представляет собой замену бортового камня, люков и колодцев, создание ливневой канализации. Кроме того, рабочие обновят дорожное полотно, а непригодную тротуарную плитку заменят новой. Также планируется обновить освещение, - отметил Степиков.

В рамках ремонта заменят колодцы, люки и бортовые камни. Фото: Игорь Степиков/Facebook

Глава поселка отметил, что все поставленные задачи будут завершены до начала курортного сезона.

Работы по реконструкции завершатся к началу курортного сезона. Фото: Игорь Степиков/Facebook

Всего к лету в Судаке отремонтируют больше 10 улиц. На эти цели власти выделили около 103 миллионов рублей.

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