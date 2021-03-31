Коронавирус в Крыму, последние новости на 31 марта: за сутки 75 новых заболевших

За сутки с выздоровлением выписали 175 человек Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Крыму амбулаторное лечение от коронавируса проходят 373 человека, в стационарах продолжают находиться 1353 заболевших ковидом и пневмонией.

С начала пандемии на полуострове зарегистрировали 37 633 положительных на Covid-19, а с выздоровлением выписано 35 253.

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Данные Минздрава

За последние сутки в республике выявили 75 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 9 человек переносят болезнь без симптомов, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Он также отметил, что 61 человек самостоятельно обратился за медицинской помощью, а 14 заболевших ранее контактировали с ковидными больными.

За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 2 913 человек. Выздоровели - 175 человек, за весь период - 35 253 человека.

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