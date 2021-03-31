Более миллиона человек пользуются мобильным приложением крупнейшего крымского банка

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Клиенты крупнейшего крымского банка РНКБ начали чаще использовать мобильное приложение. В финучреждении отмечают, что больше половины клиентов банка пользуются услугами, не выходя из дома или офиса. Итак, в марте в марте приложением воспользовались больше миллиона человек.

Доля всех дистанционных платежей в РНКБ составила больше 95%. Так, в банке подсчитали, что из 100 платежей физлиц только 4-5 происходят в кассах операционных офисов, остальные – в дистанционных каналах обслуживания. В том числе, клиенты пользуются терминалами самообслуживания и банкоматами.

Такой рост онлайн-платежей в банке связывают, в том числе, с пандемией коронавируса. Чаще всего клиенты РНКБ оплачивают дистанционно коммунальные платежи, мобильную связь и услуги интернет-провайдеров. Это удобно, потому что не нужно идти в банк для очередного платежа и контактировать с большим количеством людей. Кроме того, за год функционал мобильного приложения значительно расширился. Например, появился сервис для тех, кто хочет стать самозанятым. Это позволяет не только подтвердить новый статус и легально рекламировать свои услуги, но и вести бизнес онлайн. Также недавно в приложении появился новый сервис комплексной оплаты коммунальных услуг «Мои документы», благодаря которому оплата коммунальных платежей стала удобнее. Теперь вся информация о начислениях, включая историю платежей, собирается и хранится в одном месте.

- Мы рады, что уже более миллиона человек смогли оценить преимущества и безопасность мобильного приложения РНКБ и перестали тратить время и силы на визиты в банковские офисы, – говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. – Практически ежемесячно в приложении появляются новые функции для удобства клиентов, и банк регулярно обновляет приложение, чтобы все его возможности в полном объеме были доступны пользователям.

КСТАТИ

В первом квартале текущего года клиенты РНКБ сделали 21 миллион платежей в мобильном приложении и интернет-банке. В среднем, совершается больше 230 тысяч платежей в день.

В настоящее время банк предоставляет возможность перечислять средства в адрес более 6000 региональных и федеральных поставщиков услуг.