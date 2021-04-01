На какие дороги Крыма потратят 10,5 миллиарда рублей

В Крыму за первое полугодие отремонтируют почти 500 дорог Фото: Анна КИРИЕНКО

Крым получил 10,5 миллиарда рублей из резервного фонда правительства РФ. Деньги выделены по поручению президента на приведение в порядок межмуниципальных, внутригородских и районных дорог.

- В рамках данного финансирования выделено 10,5 миллиардов рублей, - сообщил министр транспорта Крыма Евгений Исаков. - Из них 3 миллиарда направляется на межмуниципальные региональные дороги и 7,5 миллиардов - на ремонт улично-дорожной сети в муниципалитетах.

В перечне ремонта на первое полугодие 491 дорога общей протяженностью в 381 километр.

Из них в Судаке 18 объектов, в Феодосии - 16, в Алуште - 37, в Белогорске — 2 дороги, в Белогорском районе — 12, в Первомайском - 20, в Керчи — 25, в городе Старый Крым — 7, в Ялте — 11, в Бахчисарае - 5, в Бахчисарайском районе - 40, в Джанкое - 9 объектов, в Джанкойском районе - 17, в Евпатории - 6, в Кировском - 14, в Красногвардейском - 21, в Красноперекопске - 14, в Красноперекопском районе - 10, в Нижнегорском - 12, в Раздольненском - 16, в городе Саки - 5, в Сакском районе - 17, в Советском — 14, в Черноморском - 19, в Ленинском - 13, в городе Щелкино — 1, в Армянске — 6. В Симферополе ремонту подлежат 56 дорог, и на 29 уже вышли подрядчики. Еще 48 объектов отремонтируют в Симферопольском районе.

- Везде подрядчики берут гарантийные обязательства на асфальтобетонное покрытие на 5 лет, - заверил Исаков.

На 180 объектах уже идут работы, и по мере их окончания, подрядчики будут переходить дальше по списку. Срок окончания всех контрактов — 1 июля. В таком случае Крым получит на дорожный ремонт еще 6 миллиардов рублей дополнительно.

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