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Общество7 апреля 2021 7:00

Как выглядит симферопольское кладбище перед Родительским днем

В этом году Радоница выпадает на 11 мая
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
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Перед Пасхой люди стараются навестить могилы своих умерших родственников

Перед Пасхой люди стараются навестить могилы своих умерших родственников

Фото: Александра Тимощенко

На северной окраине Симферополя расположено главное симферопольское городское кладбище Абдал. В будние дни людей тут почти нет, только изредка можно услышать тихие голоса работников кладбища. Но на выходных в преддверии родительского дня местные жители приходят на Абдал, чтобы привести в порядок могилки своих родственников и знакомых.

В будние дни на Абдале совсем не многолюдно

Фото: Александра Тимощенко

- Все оградки убраны, цветы свежие лежат. Почти везде чистота, потому что до Пасхи все стараются прийти и навести порядок около мест погребений своих близких. По субботам и воскресеньям люди приходят чаще в первой половине дня, - рассказывает житель Симферополя Павел, который пришел на могилу к своему отцу.

Не на всей территории кладбища есть асфальтированные дорожки. После дождя здесь особенно трудно ходить

Фото: Александра Тимощенко

Кладбище и правда выглядит ухожено. На дорожках чисто, около каждого участка стоят баки с питьевой водой и мусорки. Мелкий мусор, правда, все же иногда встречается.

По всему кладбищу стоят баки с водой и емкости для мусора

Фото: Александра Тимощенко

Кое-где все-таки есть мелкий мусор

Фото: Александра Тимощенко

СПРАВКА «КП»:

Радоница - день поминовения всех усопших родственников. Обычно он выпадает через неделю после Пасхи, которая в этом году отмечается 2 мая.

Перед православным праздником, как правило, соблюдается Великий пост. В течение этого времени на выходные выпадают поминальные дни - родительские выходные, в которые люди сначала участвуют в Богослужениях, а потом идут на кладбище, чтобы убрать на могилках близких, привести в порядок весь участок и обновить цветы. В этом году такие выходные выпали на 27 марта, 3 и 10 апреля. Но в субботу, накануне Пасхи, убирать нельзя. В эти дни на кладбищах обычно высаживают цветы.

11 мая в день Радоницы люди приходят на могилы к родственникам, чтобы помянуть своих близких и мысленно пообщаться с усопшими. По давним обычаям, нужно зажечь церковную свечу и раздать угощения прохожим. Поминая, нужно вспоминать что-то хорошее об умершем человеке.

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