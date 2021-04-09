Коронавирус в Крыму, последние новости на 9 апреля: плюс 89 заболевших за сутки

За сутки в Крыма 89 новых случаев коронавируса Фото: Архив "КП"

В Крыму амбулаторное лечение проходят 280 человек с диагнозом covid, на стационарном (covid и пневмония) – 1416.

С начала периода наблюдений выявлено 38 тысяч 398 положительных проб на сovid-19. Выписаны с выздоровлением 35 тысяч 956 пациентов.

Данные Минздрава РК по заболеваемости коронавирусом

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

За сутки в Крыму зарегистрировали 89 случаев коронавируса. В том числе 6 - с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 63 выявлены при обращении за медицинской помощью, 26 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. Лаборатории провели анализ проб на коронавирус 3042 человек.

Выписаны с выздоровлением 70 пациентов, 4 умерли. Общее количество смертей достигло 1116 случаев.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе на утро 9 апреля сделали прививку от коронавируса 25 тысяч 284 человека. Второй этап вакцинации прошли 15 тысяч 786 жителей региона.

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе работают 11 пунктов вакцинации во всех районах города. Записаться можно не только в свою поликлинику, но и в любую другую, где есть свободные талоны.

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