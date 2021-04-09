В Крыму студентки колледжа избили свою одногруппницу из-за парня

Девочку жестоко избили и сняли это на камеру. Фото: скриншот из видео

В колледже строительства, архитектуры и дизайна Бахчисарая 7 апреля произошел вопиющий случай: на большой перемене девочки-подростки прижали свою сверстницу к стене и начали избивать. Мальчишки в этот момент все снимали на камеру телефона, позже видеозапись попала в соцсети. Общественники обратились в правоохранительные органы и к главе Крыма Сергею Аксенову, чтобы разобраться в ситуации.

По предварительной информации, поводом для драки стал парень. Девочки подолгу переписывались в соцсетях по этому поводу и ссорились, а потом договорились встретиться на перемене, чтобы разобраться.

Уполномоченный по правам ребенка в Крыму Ирина Клюева рассказала КП-Крым, что проверка по данному случаю уже ведется.

- Родители девочки подали заявление в полицию. Сотрудники Следкома сейчас проводят все необходимые действия. Все, что будет рассмотрено в результате следственных действий, будет вынесено на рассмотрение бахчисарайской комиссии по делам несовершеннолетних. Это главный орган, координирующий профилактику детской преступности. Кроме того готовится совещание в прокуратуре Крыма, туда тоже будут приглашены все органы профилактики для рассмотрения этого происшествия, - подчеркнула омбудсмен.

Ученики, которые избили девочку, принесли свои извинения. Но на взгляд уполномоченной по правам ребенка, наказание все равно должно последовать. Каким оно будет - зависит от результатов проверки правоохранительных органов.

- Подростки, совершившие это, из благополучных семей и на учетах не состояли. Пострадавшая девочка дома, чувствует себя удовлетворительно. С ней будут работать психологи, может быть родители примут решение о ее переводе в другое образовательное учреждение. С подростками, которые повели себя так жестоко, психологи тоже будут проводить беседы. В Крыму у нас такие случаи происходят крайне редко. Те девочки, которые избивали свою сверстницу, попадут в поле зрение правоохранительных органов и будут поставлены на учет, - добавила Клюева.

При этом в МВД по республике сообщили, что девочки уже привлечены к административной ответственности и поставлены на учет.

Крымских психолог Татьяна Макарова поделилась своим мнением на этот счет. Она уверена, что с детьми, которые проявили жестокость, просто не работали взрослые. Подросткам не объяснили, как нужно вести себя в обществе.

- Подростковый период - это переход от детства к взрослению. Система ценностей только формируется. В этот период времени ребята наощупь определяют, что им можно, а что нельзя. Если с подростками не ведутся профилактические беседы в школе и разговоры в семье, они не знают откуда взять правильную модель поведения, - говорит психолог.

По мнению специалиста, ситуация на видео - это лишь следствие того, что с детьми не работают.

- Сейчас школа носит только образовательную функцию. Редко когда педагоги проводят классные часы, групповые занятия с психологами и рассказывают о том, что недопустимо. Недостающую информацию дети берут из интернета, СМИ и телевиденья. Особенно им нравится поведение, которое пришло из Америки, так называемый «буллинг» - травля, - объяснила Макарова.

Психолог заключила, что на месте пострадавшей девочки мог оказаться любой ребенок.

- Она сейчас чувствует себя подавленной, униженной и оскорбленной. Взрослые должны дать ей поддержку, ни в коем случае нельзя устраивать истерику, для нее это будет углубление в травму. Дети должны знать, что с такими проблемами они обязательно должны идти к взрослым, - отметила Макарова.

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