Четыре простых финансовых операции, которые можно сделать в мобильном приложении банка

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Почти две трети россиян используют мобильные приложения банков и совершают финансовые операции онлайн. Такие данные приводит национальное агентство финансовых исследований. В Крыму эта цифра еще больше. Установили и активно используют мобильное приложение больше половины клиентов крупнейшего крымского банка. При этом 95% платежей пользователи совершают дистанционно. Пандемия коронавируса сформировала новые привычки – продукты, одежду и услуги можно оплатить онлайн. Это же касается открытия вкладов, подачи заявок на кредит и прочего. «Комсомолка» разобралась, какие популярные финансовые операции можно сделать онлайн, экономя время и средства.

1. Оплатить услуги ЖКХ

Если вы привыкли, как раньше, стоять в очередях у окошка в отделении почты или в офисе банка, самое время перейти на более удобный и безопасный способ оплаты коммунальных услуг. Сначала нужно скачать приложение на официальном сайте финучреждения. А затем – установить его на смартфон.

Газ, свет, электроэнергия, вода, вывоз ТБО, домофон, интернет - пользование этими и многими другими услугами можно оплачивать буквально в несколько кликов, при условии наличия средств на вашей банковской карте. Доступна функция настройки регулярных платежей, которые будут списываться в указанный вами день. Новые сервисы позволяют собрать все нужные ресурсоснабжающие организации на одной странице. Так платежи и долги за коммунальные услуги легче отслеживать.

2. Подать заявку на кредит или открыть депозит

Давно хотели расширить жилплощадь, купить квартиру в ипотеку или новенькую машину? Самое время подумать об этом. При этом посещать офис банка для оформления заявки не понадобится. Можно использовать мобильное приложение, интернет-банк или сайт банка, где вы сможете в интересуемом разделе заполнить необходимую информацию. Нужно будет указать цель получения кредита, стоимость объекта, сумму и срок выплат, а дальше следовать по шагам и ждать одобрения от банка. То же касается и открытия депозита. Клиенту нужно выбрать самые выгодные условия, которые предлагает банк, а далее открыть вклад в один клик. При этом, ставка по вкладу, оформленному таким образом, выше, чем ставка по аналогичному вкладу в офисе.

3. Оплатить интернет и мобильную связь

Если платить операторам через терминал, спишется некоторая сумма в качестве комиссии за пополнение счета. С оплатой через мобильное приложение таких проблем нет. Сколько денег переведено на счет, столько и поступит.

4. Сделать мгновенный беспроцентный перевод клиенту другого банка

Некоторые по привычке снимают деньги с карты, чтобы ввести их в терминал и перевести на счет клиента другого банка. Как правило, за такую операцию снимется процент. Но можно сделать это намного проще – перевести средства мгновенно и без процентов, используя мобильное банковское приложение.

Система быстрых платежей (СБП) - это сервис, благодаря которому физлица могут мгновенно в режиме 24/7 совершать межбанковские переводы по номеру мобильного телефона. При этом с клиентов, которые переводят до 100 тысяч рублей на другой счет, не списывается комиссия. Если же пользоваться стандартной опцией онлайн-перевода денег с карты на карту, спишется от 1% в качестве комиссии (в зависимости от условий банка, в котором держит карту получатель перевода).

Получить доступ к сервису СБП можно в мобильном приложении банков, которые подключены к этой системе. Важный момент – банк получателя перевода, на карту которого вы планируете перевести деньги, тоже должен быть подключен к этому сервису.

Чтобы осуществить мгновенный перевод, в мобильном приложении своего банка нужно выбрать в меню опцию перевода через СПБ. Далее необходимо указать счет, с которого будет выполняться платеж, а также номер мобильного телефона получателя и сумму перевода. Пользователь, которому переводили деньги, получит их в течение нескольких секунд после подтверждения операции.

ВАЖНО

Безопасно ли использовать СБП?

В Центробанке РФ отмечают, что использовать сервис мгновенных платежей безопасно. Однако у многих вызывает опасение, что мошенники могут воспользоваться номером телефоном, ФИО держателя карты и счетом в конкретном банке. При этом ту же информацию о клиенте злоумышленники могут получить и в рамках любых внутрибанковских сервисов, которые предусматривают перевод по номеру телефона. В СБП предусмотрена специальная защита для предотвращения мошенничества. Есть алгоритм, который не дает посторонним лицам узнать информацию о клиенте путем перебора номеров. То есть, если на стороне банка отправителя происходят подозрительные запросы, средства со счета не списываются. Если пользователь получил уведомление в личном кабинете интернет-банка об операции, которую он не совершал, можно сразу же позвонить в банк и заблокировать карту. В личном кабинете банка нужно сменить логин и пароль в целях безопасности.