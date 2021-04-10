Коронавирус в Крыму, последние новости на 10 апреля: плюс 91 заболевших за сутки

Медикам во время пандемии приходится много работать. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Крым сообщили, что в регионе амбулаторное лечение с диагнозом COVID-19 проходят 270 женщин и мужчин, стационарное (COVID-19 и пневмония) – 1418 заболевших.

Всего же за время пандемии выявлено 38489 положительных на ковид, удалось вернуть здоровье - 36041 заболевшему.

Ситуация по коронавирусу за истекшие сутки 9 апреля. Фото: пресс-служба Минздрав РК

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За минувшие сутки в Республике Крым выявлен 91 случай заболевания коронавирусом, причем у 9 человек заболевание протекает без симптомов – ни кашля, ни температуры, ни других признаков грозной хвори.

Причем 59 заболевших самостоятельно обратились за помощью к медикам, 32 – нашли среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За сутки выздоровело - 85 заболевших.

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Информация уточняется.

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