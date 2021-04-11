10 фото фестиваля «Цветущая сакура» в Ялте

Фестиваль "Цветущая сакура" проходит 10-18 апреля
Фото: Анна КИРИЕНКО
Фестиваль «Цветущая сакура» стартовал на территории одного из крупнейших санаторно-курортных комплексов в Ялте. В японском саду «Шесть чувств» можно любоваться пробуждением первых цветов магнолии Суланжа — тюльпанного дерева, и розовым цветом родственницы вишни и сливы, «королевы сада» сакуры.
Для пышного цветения сакуры еще прохладно
Фото: Анна КИРИЕНКО
Поздняя весна продолжает держать в сонном состоянии южнобережную флору. Только покрылись цветом косточковые деревья, голый лес украшают пролески и примула, но японский сад уже наполнен ароматами весеннего возрождения. «Ханами» - так называется любование цветением розоцветных деревьев. «Ханами» на фоне моря и горного массива Ай-Петри — это любование в тройне.
Балом правит магнолия Суланжа
Фото: Анна КИРИЕНКО
Фестиваль цветения сакуры готовился еще год назад. Но его пришлось отменить из-за антивирусных ограничений. В этом году фестиваль продлиться до 18 апреля, и каждый уикенд для гостей проходят тематические мероприятия. Открытие фестиваля 10 апреля прошло как «День изящных искусств», 11 апреля объявлен «День восточных единоборств», в субботу 17 апреля состоится «Мастерская духа», а день закрытия объявлен «Днем сакуры». Каждый из этих дней насыщен мастер-классами и шоу-программой. В завершении фестиваля пройдет гала-концерт.
Природа просыпается после долгой зимы
Фото: Анна КИРИЕНКО
Любоваться можно видами Ай-Петри
Фото: Анна КИРИЕНКО
И морской панорамой сквозь цветение деревьев
Фото: Анна КИРИЕНКО
Сад наполнен весенними ароматами
Фото: Анна КИРИЕНКО
В нем представлены несколько разновидностей тюлпанного дерева
Фото: Анна КИРИЕНКО
Тропинки сада проложены так, чтобы за вермя прогулки разгляеть каждый уголок
Фото: Анна КИРИЕНКО
В японском саду камни символизируют горы
Фото: Анна КИРИЕНКО
А плакучая ива - стыдливость, чистоту, смирение
Фото: Анна КИРИЕНКО
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Розовые для девочек»: В Крыму набирает силу Парад тюльпанов 2021
В Никитском ботаническом саду уже можно полюбоваться яркими клумбами (подробнее)
Показ фильма «Пункт пропуска» о двух российских военных, захваченных украинскими спецслужбами, планируют презентовать в Крыму
Первая премьера прошла в Москве 18 марта, в день воссоединения полуострова с Россией (подробнее)