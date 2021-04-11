10 фото фестиваля «Цветущая сакура» в Ялте

Фестиваль "Цветущая сакура" проходит 10-18 апреля Фото: Анна КИРИЕНКО

Фестиваль «Цветущая сакура» стартовал на территории одного из крупнейших санаторно-курортных комплексов в Ялте. В японском саду «Шесть чувств» можно любоваться пробуждением первых цветов магнолии Суланжа — тюльпанного дерева, и розовым цветом родственницы вишни и сливы, «королевы сада» сакуры.

Для пышного цветения сакуры еще прохладно Фото: Анна КИРИЕНКО

Поздняя весна продолжает держать в сонном состоянии южнобережную флору. Только покрылись цветом косточковые деревья, голый лес украшают пролески и примула, но японский сад уже наполнен ароматами весеннего возрождения. «Ханами» - так называется любование цветением розоцветных деревьев. «Ханами» на фоне моря и горного массива Ай-Петри — это любование в тройне.

Балом правит магнолия Суланжа Фото: Анна КИРИЕНКО

Фестиваль цветения сакуры готовился еще год назад. Но его пришлось отменить из-за антивирусных ограничений. В этом году фестиваль продлиться до 18 апреля, и каждый уикенд для гостей проходят тематические мероприятия. Открытие фестиваля 10 апреля прошло как «День изящных искусств», 11 апреля объявлен «День восточных единоборств», в субботу 17 апреля состоится «Мастерская духа», а день закрытия объявлен «Днем сакуры». Каждый из этих дней насыщен мастер-классами и шоу-программой. В завершении фестиваля пройдет гала-концерт.

Природа просыпается после долгой зимы Фото: Анна КИРИЕНКО

Любоваться можно видами Ай-Петри Фото: Анна КИРИЕНКО

И морской панорамой сквозь цветение деревьев Фото: Анна КИРИЕНКО

Сад наполнен весенними ароматами Фото: Анна КИРИЕНКО

В нем представлены несколько разновидностей тюлпанного дерева Фото: Анна КИРИЕНКО

Тропинки сада проложены так, чтобы за вермя прогулки разгляеть каждый уголок Фото: Анна КИРИЕНКО

В японском саду камни символизируют горы Фото: Анна КИРИЕНКО

А плакучая ива - стыдливость, чистоту, смирение Фото: Анна КИРИЕНКО

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