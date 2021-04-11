Коронавирус в Крыму, последние новости на 11 апреля: плюс 94 заболевших за сутки

В регионе приняты меры, препятствующие распространению коронавируса. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Крым сообщили, что в регионе амбулаторное лечение с диагнозом COVID-19 проходят 320 человек, стационарное (COVID-19 и пневмония) – 1445 мужчин и женщин.

За все время пандемии специалистами Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю выявлено 38583 положительных на новую коронавирусную инфекцию, выписано с выздоровлением – 36048 пациентов «ковидных» отделений.

Фото: Минздрав РК

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

За минувшие сутки в Республике Крым зафиксировали 94 новых случаев ковида, причем у 12 заболевших грозной хворью не было никаких протекала симптомов – люди себя чувствовали замечательно. По сообщению руководителя РК Сергея Аксенова из всех заболевших 62 сами обратились за помощью к врачам, 31 выявили среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. Один случай новой коронавирусной инфекции завозной из-за границы. За истекшие 24 часа выздоровело 7 заболевших ковидом, а за все время пандемии - 36 048 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В городе-герое на утро 11 апреля зафиксировали 32 новых случаев COVID-19. 17 человек выписаны из больницы после выздоровления. Одного не удалось спасти - умер 73-летний заболевший.

За время пандемии в Севастополе заболели коронавирусом 13 598 человек. Выздоровели 12 501 человек, 580 не удалось вылечить.

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