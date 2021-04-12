Коронавирус в Крыму, последние новости на 12 апреля: плюс 95 заболевших за сутки

С начала пандемии в Крыму выявлено 38 678 заболевших Фото: Архив "КП"

В Крыму, по данным регионального Министерства здравоохранения, амбулаторное лечение с диагнозом COVID-19 проходят 374 человека, стационарное (COVID-19 и пневмония) 1488 заболевших.

С начала пандемии Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю выявлено 38 678 заболевших, с выздоровлением выписано 36 056 человек.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Минздрава РК

За истекшие сутки в Крыму выявили 95 случаев коронавируса. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, пятеро из них переносят болезнь без симптомов.

- Из общего количества заболевших 82 выявлены при обращении за медицинской помощью, 13 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - отметил он.

На утро 11 апреля в крымских лабораториях на новую коронавирусную инфекцию обследовали 1668 человек. Количество выздоровевших за последние сутки составило 8 человек, а за весь период пандемии - 36 056 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

На утро 12 апреля в Севастополе зарегистрировали 43 новых случая коронавирусной инфекции. 18 человек уже выписали после выздоровления.

За последние сутки умерли два человека в возрасте 89 и 91 лет с диагнозом COVID-19.

- Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 13 632 человека. В настоящий момент выздоровели 12 519 человек, 582 умерло. Под наблюдением находится 538 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтвержден, - отметили на сайте правительства города.

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