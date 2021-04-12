Скафандр Гагарина и лунные кратеры: Лучшие места для знакомства с космосом в Крыму

В Крыму есть несколько обсерваторий, где можно познакомиться с миром космоса. Фото: crao.ru

12 апреля в России отмечается День космонавтики. Эта дата ознаменована великим событием - первым полетом человека в космос. Им стал гражданин СССР - Юрий Гагарин, который облетел орбиту Земли на космическом корабле «Восток-1».

Тайны космоса до сих пор будоражат сознание людей, тысячи ученых ежегодно трудятся, чтобы выявить новые звезды и создать более чувствительные телескопы, которые способны будут зафиксировать невероятные открытия. В Крыму тоже можно познакомиться с космосом, посетив экскурсию в обсерватории поселка Научный или музей космонавтики им. Гагарина в Гурзуфе.

ОБСЕРВАТОРИЯ В НАУЧНОМ

Крымская астрофизическая обсерватория открылась в 1945 году и функционировала как учреждение Академии наук СССР. Здание расположилось на высоте 600 метров над уровнем моря. Там же стоит научная библиотека, администрация, оптическое производство и 17 оптических телескопов.

В обсерватории в Научном можно через телескоп посмотреть на звезды. Фото: llt-sebastopol.com

По состоянию на 2017 год в обсерватории работали 78 астрономов, 12 молодых ученых, 65 инженеров и техников и 15 оптиков и механиков, которые занимались обслуживанием телескопов.

Объект можно посетить с экскурсией, учебные и научно-популярные лекции проведут специалисты, которые днем могут показать гостям Солнце в деталях, а вечером - ночное небо, звезды, туманности и луну.

Также в обсерватории есть музей, в который можно зайти до или после обзорной лекции. Экскурсия и лекция занимает примерно 2-3 часа. Посетить их получится в четверг, пятницу и субботу.

Вход в музей платный, взрослый билет стоит 300 рублей, а детский и студенческий - 150 рублей.

Координаты обсерватории: 44.727211, 34.013586.

МУЗЕЙ ИМ. ГАГАРИНА В ГУРЗУФЕ

Юрий Гагарин посещал «Артек» много раз, но самые запоминающиеся годы - 1961 и 1965 год. Тогда в детском центре и было принято создать музей «Космос». Именитые космонавты лично принимали участие в его становлении. Первая в стране авиационно-космическая выставка была открыта уже в 1967 году в залах артековского дворца «Суук-Су».

И по сей день музейная коллекция лагеря ежегодно пополняется новыми экспонатами. Там есть уникальные предметы - макет ракеты ГИРД, макет первого искусственного спутника Земли, тренировочный скафандр собаки-космонавтки Чернушки.

тренировочный скафандр собаки-космонавтки Чернушки. Скафандр Фото: МДЦ "Артек"

Есть и крайне ценный экспонат - тренировочный скафандр, который Юрий Гагарин сам подарил «Артеку». Он стоит прямо на входе в музей и приветствует гостей.

Кроме того, в выставочном зале представлен стабилизирующий парашют космического корабля «Восток», авторучка космонавта Валерия Кубасова, которая побывала на орбите Земли, а еще образцы космического питания первых и современных космонавтов.

Также вам предложат погрузиться в космическую атмосферу с помощью кинозала в форме кабины космического корабля. Там посетителям показывают документальные фильмы Роскосмоса.

Координаты: +44° 32' 60.00", +34° 17' 47.20".

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