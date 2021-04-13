Коронавирус в Крыму, последние новости на 13 апреля: плюс 97 заболевших за сутки

9 заболевших переносят болезнь бессимптомно Фото: Александра Тимощенко

В Крыму, по данным пресс-службы регионального Минздрава, амбулаторное лечение с диагнозом COVID-19 проходят 366 человека, а стационарное - 1482.

С начала пандемии Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю выявлено 38 775 заболевших, с выздоровлением выписано 36156.

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Данные Минздрава РК

По состоянию на утро 13 апреля на полуострове зарегистрировали 97 случаев коронавируса, 9 заболевших переносят болезнь бессимптомно.

- Из общего количества заболевших 72 выявлены при обращении за медицинской помощью, 25 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - отметил Аксенов.

За последние сутки в крымских лабораториях на коронавирусную инфекцию обследовано 337 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 100 человек, а за весь период - 36 156 человек.

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Информация уточняется.

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