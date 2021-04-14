Коронавирус в Крыму, последние новости на 14 апреля: плюс 94 заболевших за сутки

В Крыму коронавирусная инфекция пошла в рост Фото: архив "КП"

В настоящее время в стационарах с диагнозом «covid» и «пневмония» находятся 1469 пациентов. Из них 110 в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, 4 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

На амбулаторном лечении от коронавируса пребывает 381 инфицированный.

С начала периода наблюдений в Крыму 38 тысяч 869 положительных на COVID-19. Выписаны с выздоровлением — 36 тысяч 242 человека.

Данные Минздрава РК о заболевании коронавиурсом

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Истекшие сутки принесли 94 новых случая коронавируса. У 8 инфицированных не было никаких симптомов, 66 обратились за медицинской помощью, 28 ранее контактировали с заболевшими.

На амбулаторное лечение определены 67 заболевших. Госпитализированы 69 человек. Умерли 5 пациентов. Общее количество летальных случаев достигло 1140. Лаборатории провели исследования 3231 проб на коронавирус.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

На 14 апреля зарегистрировано 30 новых случаев заболевания COVID-19. С выздоровлением выписаны 15 человек, умер 1 пациент. Под наблюдением находится 443 человека.

Всего в Севастополе новую коронавирусную инфекцию выявили у 13 тысяч 694 человек. Из них выздоровели 12 тысяч 570 человек, 585 умерли.

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