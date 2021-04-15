Семейная пара из Ялты уже тридцать лет спасает жизни на карете «скорой помощи»

Общее дело и общие интересы вот уже 32 года объединяют семейную пару медиков из Ялты на одной работе. Фото: Личный архив супругов

Многие супружеские пары мечтают быть рядом со своими возлюбленными 24 часа в сутки. Общее дело, общие интересы. Но для некоторых такая перспектива превращается в каторгу, из-за которых кто-то бросает работу, а кто-то - семью.

Но это не про наших героев. Вот уже 32 года семейная пара медиков из Ялты бок о бок спасет жизни другим и строит свою. Диана Бузнакова и Александр Судаков всю жизнь провели в красно-белой машине с мигалкой. Она - медсестра, он - врач. В скорой они работают больше 40 лет. Признаются: вдвоем спасать людей намного проще.

В скорой помощи они вдвоем работают больше 40 лет. Фото: Личный архив супругов. Фото: Личный архив супругов

- Мы уже друг друга с полуслова понимаем, поэтому и помощь оказываем действительно «скорую». В два раза быстрее все делаем, - рассказывает КП-Крым Диана Федоровна. - В некоторых моментах мужу достаточно просто на меня посмотреть, и я сразу понимаю, что нужно делать.

Диана и Александр научились уходить от негатива и больше времени уделять отдыху и друг другу. Фото: Личный архив супругов

ВРАЧИ РАЗВОДЯТСЯ ЧАЩЕ

По статистике, работники скорых и врачи разводятся на 30% чаще, чем представители других профессий. Частые поездки, командировки, сутки без сна и напряженные смены дают о себе знать. Ялтинские медики не отрицают: в начале отношений было много недопониманий и обид, но спустя время Диана и Александр научились уходить от негатива.

День начала своей семейной жизни супруги отмеряют с того момента, как Александр на работе подарил Диане серьги ее любимого цвета. Когда молодые медики только познакомились, оба были обручены. У каждого была своя семья, дети, но судьба решила все иначе.

- Почти в одно время мы приняли решение начать новую жизнь вместе. Какое это было число и какой месяц, помню смутно, все началось тогда, когда первый раз друг друга увидели. У нас, можно сказать, любовь с первого взгляда, - улыбается Диана.

ОТ НОРВЕГИИ ДО КИТАЯ

Сохранять позитив в браке помогают частые путешествия. Вместе они успели объездить десятки разных городов и стран.

Сохранять позитив семье помогают частые путешествия. Фото: Личный архив супругов

- Я очень люблю поездки и дорогу. Наверное, поэтому и работаю на скорой. Многие люди приходили на работу, а потом увольнялись из-за того, что нужно круглые сутки проводить в пути и в спешке. А для нас это стиль жизни, - признается медсестра. - Чтобы меньше ссориться, нужно больше отдыхать. Для нас отдых - это путешествия и новые места.

Даже в 70 лет супруги не перестают открывать для себя новые места. До карантина успели слетать в Китай, во время ограничений колесили по всей России, а на осень уже купили путевки в Калининград.

- Загруженность на работе не мешает. Отдыхать нужно уметь. Особенно в нашей профессии, - вторят друг другу супруги.

НУЖНО УМЕТЬ ОТКЛЮЧАТЬСЯ

- Очень сложно переживаются те дни, когда случаи настолько сложные, что спасти людей просто не получается, - вспоминает медик. - В такие моменты сильно переживаешь за погибшего и за его близких. Еще сложнее говорить родственникам о смерти их родного. Обычно это делает мой супруг. Мне очень сложно эмоционально, - вздыхает Бузнаоква.

Врачи признаются: после тяжелой смены самое главное - отключаться от работы и негатива, уделять время хобби и отдыху. В последнее время совместным хобби для супругов стала их маленькая внучка, которая, кстати, очень любит играть в «скорую помощь».

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