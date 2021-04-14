Фестивали, форумы и балы: Четыре самых ярких события апреля в Крыму

Организаторы Севастопольского бала организуют танцы в персиковых садах. Фото: пресс-служба Севастопольского бала

Второй месяц весны в Крыму богат на события - туристов и жителей полуострова ждут балы, фестивали и форумы. «Комсомолка» подготовила четыре самых важных мероприятия второй половины апреля.

Форум «Открытый Крым 2021»

В алуштинском отеле Riviera Sunrise Resort&SPA 15-16 апреля пройдет форум, на котором можно будет наладить бизнес-связи. Участниками программы будут эксперты туристической отрасли, которые обсудят актуальные вопросы в преддверии курортного сезона в Крыму. В том числе, основные тренды грядущего лета, а также продвижение программ постковидной реабилитации.

Бал в персиковых садах

Организаторы Большого Севастопольского офицерского бала в этом году подготовили сюрприз - впервые участники будут танцевать в персиковых садах.

Мероприятие запланировано на 24 апреля, но точное место проведения еще не определено - можно уточнить подробности и зарегистрироваться по телефону +7 978 211 15 05.

Гости мероприятия услышат арии в исполнении оперных солистов симфонического оркестра. Танцевальные пары исполнят кадрили, вальсы, фокстроты и польки под музыку Моцарта, Шостаковича, Чайковского.

Фестиваль «Цветущая сакура»

Тропинки сада проложены так, чтобы за время прогулки разглядеть каждый уголок

С 10 по 18 апреля в японском саду «Шесть чувств» (территория отеля Mriya Resort & SPА) пройдет большой фестиваль. Его участники смогут посетить мастер-классы по оригами, икебане и живописи суми-э. Кроме того, посетителям готовят экскурсии по японскому саду и выступления мастеров боевых искусств. Желающих ждет мастер-класс по японскому фехтованию кендо.

Здесь же, в японскому саду, можно будет помедитировать под присмотром мастеров, а также поучаствовать в чайной церемонии. 18 апреля на пляже отеля запустят воздушных змеев, вечером пройдет праздничный гала-концерт и файер-шоу.

Организаторы предупреждают, что некоторые мероприятия, запланированные в рамках фестиваля, пройдут в здании отеля. Поэтому посетители, желающие принять в них участие, должны предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

Музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту»

Фестиваль «Дорога на Ялту» пройдет в этом году в третий раз. Фото: doroganayaltu.ru

С 29 апреля по 2 мая на набережной Ялты пройдет третий международный музыкальный фестиваль. Среди участников обозначены представители 15-ти стран: Австрии, Аргентины, Великобритании, Израиля, Индии, Италии, Канады, Китая, Латвии, Польши, Португалии, США, Турции, Франции, Швеции.

Артисты будут исполнять песни на родных языках. Зрители выберут лучших певцов, по онлайн-голосованию. В составе членов жюри - народные артисты России Лев Лещенко и Илья Резник, певец Денис Майданов, а также министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

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