Коронавирус в Крыму, последние новости на 15 апреля: еще 95 заболевших за сутки

Лаборатории Крыма провели исследования 2988 проб на коронавирус за сутки Фото: Архив "КП"

В Крыму по данным Министерства здравоохранения РК, амбулаторное лечение от коронавируса проходит 401 человек, в стационарах с ковидом и пневмонией лечатся 1454 заболевших.

С начала пандемии в Крыму выявили 38 964 пациента с коронавирусом, выписали за этот период 36 320 человек (78 за сутки). Умерли с начала пандемии 1144 человека (4 за последние сутки).

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В Крыму за 14 апреля зарегистрировали 95 новых случаев коронавируса, из них 17 человек переносят инфекцию бессимптомно, сообщил глава РК Сергей Аксенов. По его словам, из общего количества заболевших 73 человека самостоятельно обратились за медпомощью, 21 человек ранее контактировал с заболевшими, один случай завезли из-за рубежа.

Лаборатории Крыма провели исследования 2988 проб на коронавирус за сутки.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе на 15 апреля провакцинированы от коронавируса 30 518 человек, второй этап иммунизации прошел 17 764 горожанина. Осложнений ни у кого не было, сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

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