Коронавирус в Крыму, последние новости на 16 апреля: еще 98 заболевших за сутки

С начала пандемии в Крыму было выявлено 39062 положительных на Covid-19 Фото: Александра Тимощенко

На полуострове, по данным пресс-службы регионального Минздрава, на амбулаторном лечении находятся 383 человека, а в стационарах продолжают лечение 1487.

С начала пандемии в Крыму было выявлено 39062 положительных на Covid-19. С выздоровлением выписано 36408.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Минздрава РК

За последние сутки в Крыму было зарегистрировано 98 случаев коронавирусной инфекции, из них 17 человек переносят болезнь без симптомов. По информации главы республики Сергея Аксенова, из общего количества заболевших 70 было выявлено при обращении за медицинской помощью, а 27 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за границы.

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3678 человек.

За сутки от коронавируса выздоровело 88 человек, выздоровевших за весь период - 36 408 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За 15 апреля в Севастополе зарегистрировали 31 случай коронавируса. На утро 16 апреля в городе-герое успели сделать прививки 32 573 человека, а второй этап вакцинации прошли 18 313 жителей региона. Случаев осложнений после прививки в регионе пока не зарегистрировано.

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