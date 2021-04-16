Win mobile организовал IT-проекты крымских студентов

Форум проводится в Крыму в первый раз, и площадкой для его проведения была выбрана территория «Точки кипения» в СевГУ.

Студенты СевГУ приняли участие в Первом региональном форуме по безопасности в цифровом пространстве. Авторы лучших идей и проектов, презентованных на форуме, получили награды от крымского мобильного оператора Win mobile и заручились поддержкой IT-экспертов.

Мобильный оператор «К-телеком» под брендом Win mobile, заключивший в марте 2021 года договор о сотрудничестве с Севастопольским государственным университетом, уже реализует проекты, направленные на формирование новых цифровых компетенций у крымских студентов. Один из таких проектов, осуществленных в рамках партнёрства с университетом – региональный форум по безопасности в цифровом пространстве «Защити себя sam» (Security At Mobile). Он состоялся 15 апреля.

Данный форум проводится в Крыму в первый раз, и площадкой для его проведения была выбрана территория «Точки кипения» в СевГУ. Его участниками стали преподаватели и студенты, а также журналисты, блогеры, IT-специалисты, представители профильных ведомств государственной власти и силовых структур, психологи и детские педагоги. Перед ними стояла задача продуктивно обсудить тему безопасности в мобильном цифровом пространстве – ее социальный, финансовый и психологический аспекты.

Информация о форуме

Говорят, истина рождается в спорах. Но, пожалуй, лучшим способом достичь конкретного результата являются не споры, а командная работа. Студентам различных факультетов СевГУ было предложено в составе команд из 5 человек разработать проекты по предложенным темам. Тематика проектов разрабатывалась с учетом актуальной социальной повестки, в том числе необходимости ограничения негативного контента в сети, безопасности интернета для детей и подростков, защиты данных в цифровом пространстве и других актуальных проблем общества. Итогом работы должна была стать презентация проекта, которую члены каждой команды должны были представить на суд компетентного жюри.

Студентам различных факультетов СевГУ было предложено в составе команд разработать проекты по предложенным темам.

В состав жюри вошли эксперты и представители профессий, так или иначе связанные с IT-индустрией: коммерческий директор ООО «К-телеком» Ольга Лукина, директор АНО «Индустрия событийного туризма» Ираклий Цезаров, эксперт Регионального штаба ОНФ в Республике Крым Александр Коренченков, преподаватель кафедры дополнительного образования филиала МГУ в г. Севастополь Юлия Морозова, продюсер «Севастопольской телерадиокомпании» Ирина Горина, ведущий научный сотрудник Центра социологических исследований к.с.н. Ольга Ярмак.

В состав жюри вошли эксперты и представители профессий, так или иначе связанные с IT-индустрией.

Работа над проектами велась в напряженном режиме, ведь студентам предстояло практически с нуля разработать модели IT-стартапов, оценив весь потенциал проектов и генерируя идеи в формате мозговых штурмов. В качестве ведущего форума выступил медиа-менеджер, журналист, блогер, телеведущий и эксперт технологий Николай Турубара. Он не только напутствовал и направлял участников, но и устроил для них своеобразный «срез знаний» – викторину по современным IТ-брендам «Лого-стори», а также провел авторский мастер-класс по подготовке и эффективной презентации командных проектов.

Работа над проектами велась в напряженном режиме.

Презентация готовых студенческих проектов превратилась в настоящее IT-шоу в лучших традициях цифровых хакатонов. И зрители, и эксперты отмечали высокое качество разработки моделей проектов, нестандартный подход и сплоченность команд. В результате были выбраны 3 команды-победителя.

Первое и второе место заняли команды, защищавшие проекты в социально значимой сфере по теме «Пенсионеры — пионеры интернета. Как сделать интернет простым, понятным и полезным пенсионерам». Студенты представили прототипы мобильных приложений с интуитивно понятным и удобным интерфейсом, с помощью которого люди третьего возраста смогут легко вызвать скорую помощь или заказать лекарство в аптеке. Кроме того, приложения легко интегрируются с полезными пенсионерам интернет-сервисами и порталами, такими как, например, Gosuslugi.ru. От оператора Win mobile победители получили награды и подарки: планшеты и паурбэнки.

Первое и второе место заняли команды, защищавшие проекты в социально значимой сфере по теме «Пенсионеры — пионеры интернета. Как сделать интернет простым, понятным и полезным пенсионерам».

Третье место заняла команда с проектом, направленным на борьбу с кибербуллингом. Эта тема нашла большой отклик у всех участников форума и вызвала оживленное обсуждение. Участники команды получили в награду от Win mobile беспроводные наушники. Ещё две команды заняли почетные четвертое и пятое места, получив от в подарок от оператора портативную колонку и селфи-вспышку.