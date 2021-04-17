Коронавирус в Крыму, последние новости на 17 апреля: еще 99 заболевших за сутки

Коронавирусом переболели 36,5 тысяч человек Фото: Архив "КП"

В условиях стационара лечение от коронавируса и пневмонии проходят 1465 человек, в том числе 49 госпитализированных за сутки. Амбулаторно с диагнозом «коронавирус» находятся 389 пациентов. По домашнее наблюдение за сутки определены 55 пациентов.

Всего с начала периода наблюдений выявлено 39 тысяч 161 человек с положительным результатом на COVID-19. Выписаны с выздоровлением — 36 тысяч 504 пациента, из них 96 за последние сутки.

Данные Минздрава РК по заболеваемости COVID-19

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за сутки зарегистрировано 99 случаев инфицирования коронавирусом. Из них 66 больных обратились за медицинской помощью, 33 были под наблюдением как контактные с ранее выявленными заболевшими, у 14 пациентов инфекция себя не проявляла внешне. Лаборатории провели исследования проб на коронавирус 2628 человек.

Умерли 5 пациентов. Общее количество смертельных случаев достигло 1153.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В регионе зарегистрирован 21 новый случай заболевания COVID-19. С выздоровлением выписаны 30 человек. Умер один пациент. Под наблюдением находится 406 контактных с заболевшими.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 13 тысяч 771 человек. Выздоровели 12 тысяч 651 человек, 589 умерли.

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