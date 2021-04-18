Коронавирус в Крыму, последние новости на 18 апреля: Уже 101 заболевший за сутки

За сутки умерло 4 человека. Фото: Архив "КП"

В Крыму амбулаторное лечение от covid-19 в настоящее время проходят 439 человек, а в стационаре находится 1477 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция» и «пневмония».

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю всего выявило 39262 положительных диагнозов Covid-19, выздоровели и выписались - 36527.

Фото: Минздрав Крыма

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за сутки коронавирусом заболел 101 человек, из них у 10 пациентов не было никаких симптомов.

- Из общего количества заболевших 64 выявлены при обращении за медицинской помощью, 37 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям,- сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

По состоянию на 17 апреля в Севастополе зарегистрирован 21 новый случай заболевания COVID-19, 30 человек выписаны после выздоровления.

За сутки в городе-герое умер один человек в возрасте 89 лет.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 13 771 человек. В настоящий момент выздоровели 12 651 человек, 589 умерло.

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