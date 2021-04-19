Коронавирус в Крыму, последние новости на 19 апреля: Плюс 102 заболевших за сутки

За сутки количество выздоровевших составляет 7 человек Фото: Александра Тимощенко

На полуострове, по данным регионального Минздрава, на амбулаторном лечении находятся 488 человек, на стационарном - 1499.

Всего с начала пандемии в Крыму было выявлено 39364 положительных на Covid-19. С выздоровлением выписано - 36534.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Минздрава РК

За последние сутки коронавирус подтвердили у 102 человек, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Всего из общего количества заболевших было выявлено 88 человек, которые самостоятельно обратились за медицинской помощью. 13 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.

В лабораториях на коронавирусную инфекцию обследовали 1988 человек. За сутки количество выздоровевших составляет 7 человек, а за весь период пандемии – 36 534 человека.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе на утро 19 апреля выявили 24 новых случая коронавируса. 5 человек выписаны после выздоровления. За сутки от ковида скончалось два человека в возрасте 79 и 83 лет.

- Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 13 795 человек. В настоящий момент выздоровели 12 656 человек, 591 умер, - отметили на сайте Правительства города.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50